Végh László polgármester úgy látja, hogy az éghajlat változása nem csak átmeneti, így az ahhoz való alkalmazkodásra országos, regionális és települési szinten is fel kell készülni, Sümeg esetében különösen.

- Városunkban több mint 700 milliméter csapadék esett le az idén, s ennek nagyobb része felhőszakadásszerűen érkezett. Ha azt nézzük, hogy Magyarországon az évi átlagos csapadék 500-800 milliméter között mozog, akkor látható, hogy ez a mennyiség tulajdonképpen alig fél év elteltével már megvolt nálunk. A Sümegi Közszolgáltató Kft. számára szinte folyamatos munkát ad a kárelhárítás, hiszen a hömpölygő víz aknafedeleket emelt föl, több helyen megbontotta a járdákat, elmozgatta a térkövet. Ezek sajnos nagy költségek, de sem a helyreállításra, sem a megelőzésre nincs keretünk. Ha van is forrás útfejlesztésre, az többnyire arról szól, hogy az eredeti állapotot állíthatjuk vissza, de egy új fejlesztés már nem fér bele, még úgy sem, hogy azt a megváltozott időjáráshoz való alkalmazkodás jegyében végeznénk el - mondta el Végh László.

A polgármester kiemelte, egyértelműen látszik az időjárás, az éghajlat változása, amihez igazodni szükséges. Ennek a jövő évi költségvetésben már külön tételként szerepelnie kell, és nem csak a javítási, helyreállítási költségek vonatkozásában, hanem a megelőzés tekintetében is. Jó lenne, ha az illetékes minisztériumok is elmozdulnának olyan irányba, hogy létrehoznának egy kifejezetten a megelőzésre, vagy rosszabb esetben a kárenyhítésre felhasználható alapot.

- A csapadékvíz elvezetésére két mód jöhet számításba Sümegen. A legkézenfekvőbb megoldás az, hogy a vizet a meglévő árok-, csatornarendszer segítségével egy befogadó helyre vezetjük. Ez nálunk a Marcal, s bizonyos részekről ma is oda folyik a víz. Ez a hálózat már lassan tíz éve működik, időközben bővítettük is, és több utcát csatlakoztattunk hozzá. Azonban a város teljes területén ezt a megoldást nem tudjuk alkalmazni, annak hatalmas, akár többmilliárdos költsége miatt. Ekkora volumenű pályázat mostanában nem volt, s a jövőben sem várható. Egy másik lehetőség viszont körvonalazódik, amely nem a csapadék távoli pontokra történő elvezetését, hanem a minél közelebbi vízgyűjtőkbe való terelését célozná meg. Erre készültek is tervek, ami a városban kis tavak (vízelnyelő tározók) megjelenését hozná magával, ami praktikusságán túl még látványban sem lenne utolsó - tette hozzá Végh László.