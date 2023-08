A Thököly utca 1. alatt található ház – amelyben gyermekkorát töltötte Auer Lipót világhírű hegedűművész, zenepedagógus, karmester és zeneszerző – a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban újult meg az elmúlt hónapokban, és az Auer Fesztivál nyitónapján avatták fel. Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) az ünnepélyes átadón arról beszélt, az Auer-ház megnyitásával régi adósságát törleszti a veszprémi közösség, amelyről sokáig nem is álmodhatott a város, mert az épület korábban nem volt a város tulajdonában. Emlékeztetett, Auer Lipót Veszprém egyik leghíresebb szülötte, akit a zenerajongók New Yorktól Szentpétervárig ismernek. Hozzátette, Auer veszprémi tartózkodásának jelentős részét a most megújított épületben töltötte, és innen indult világhódító útjára. Az Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően az épület a művészetet és a városba érkező művészeket szolgálja 2023-tól.

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója kiemelte, Auer Lipót egy szobafestő, kiskereskedő fiaként indulva vált nagy formátumú személyiséggé, aki egyszerre volt előadóművész, 23 éves korától oktató, valamint nagy művészek barátja, zenei partnere. Utóbbiak közé tartoztak olyan neves zeneszerzők, mint Hector Berlioz, Gioachino Rossini, Johannes Brahms vagy Pjotr Iljics Csajkovszkij. A megnyitón Georg Friedrich Händel és Bartók Béla műveit játszotta a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar kvartettje. Demel Eszter, a kamarazenekar vezetője arról beszélt, a ház felújításával és átadásával Auer öröksége visszatért Veszprémbe, ahol a vonóskultúra évtizedek óta kiemelkedő minőséget képvisel.

A házban kapott helyet Sümegi Elemér hegedűkészítő mester hangszerkészítő műhelye és bemutatóterme, ahol az itáliai műhelyek mintájára a látogatók belepillanthatnak a hangszerek javításába, készítésébe, és akár meg is szólaltathatják azokat. Az ingatlan üzemeltetője a Művészetek Háza Veszprém, így az országosan védett műemléképület három lakóegységében az intézmény által meghívott művészeknek tudnak szállást biztosítani. A felújított épület első lakói az augusztus 5-én, pénteken nyíló A föld útjai című japán kerámiakiállítás alkotói lesznek.