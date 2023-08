A beszélgetés során Vida László elmondja: a felesége családjának egy régi házából alakult ki a hely; már az udvarban is több tárgy jelzi, hogy a legfontosabb a bensőséges hangulat. A romkocsma tele van érdekes berendezési tárgyakkal – nemcsak más hangulatú minden helyiség, de a termeken belül is több stílus képviselteti magát. Cél volt, hogy megjelenjen a kultúra – a külső fali portrékon írók, hírességek portréi készülnek, a bentieket pop-art alkotások teszik különlegessé. Kiderült, terveznek közösségi festést, kulturális eseményeket - az is megtekintheti a ház érdekességeit, bejárhatja a termeket, szobákat, aki csupán ezért érkezik hozzájuk.