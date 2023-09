A programot a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt és az egyik multinacionális áruházlánc pályázata támogatja, de az egyházközség és a helyi önkormányzat, valamint a lakosság is a cél mellé állt. Amint azt az egyesület elnöke, Ware Borbála elmondta, a kemence építésével többek között szeretnék közelebb hozni egymáshoz a tősgyökeres helyieket és a faluba beköltözőket.

– A járvány idején felmerült az igény arra, hogy legyen program a beköltöző fiataloknak, akik akkor még nem ismertek itt senkit. Szabadtéri programokat szerveztünk, miközben kiderült, hogy egyre többen sütnek otthon kovászos kenyeret, és néhány kisebb kemence is áll a házak udvarán. Időközben a templom melletti közösségi épület is megújult, és az egyik képviselő vetette fel, hogy épülhetne ide egy kemence. A VEB 2023 projekt 351 ezer forint támogatással mellénk állt és egy másik pályázaton kaptunk 100 ezer forint támogatást. Az elméleti feladatokat, előkészületeket követően az itt felszabadult kisméretű téglák hasznosítása is megoldódott. Azokat átválogattuk, letisztítottuk és az összetapasztásukhoz agyagot gyűjtöttünk, zúztunk, rostáltunk, majd megépült a kemence alapja, most a búbja készül. A taliándörögdi kemenceépítő-mester, Horváth Csaba vállalta az építést, akit Takács Barnabás statikus is támogatott a munkában, valamint minden alkalommal több helyi férfi segít felváltva a mesternek a workshopon. Az asszonyok pedig a dolgozók ellátását segítik ebéddel, süteménnyel. A régi tanítói lakás udvara itt, a templom mellett egy intim közösségi tér, kifejezetten alkalmas erre a célra. A felújított épületben konyha van, később akár családok is bérbe vehetik a kemencét, adott a kiszolgálási háttér. A kemence szeptember végére elkészül és hamarosan sütünk is benne. A sütő tere akkora, hogy ellátja a 170 lakosú falu vendégeit is egy falunapon, vagy más eseményen – mondta el Ware Borbála.