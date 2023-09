A rendkívül látványos programot a Honvédelmi Minisztérium Sportért felelős államtitkársága támogatta, a területet az önkormányzat biztosította. Kovács Kokó István olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó köszöntője után Jakabházy László egykori jégkorongozó kiválóság, az MK alapítója köszöntőjében a magyar sport szívének nevezte a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet (MTSE). Mocsai Lajos, az MTSE-et fenntartó kuratórium elnöke, az MK tiszteletbeli elnöke köszöntőjében kiemelte a társadalmi felelősségvállalást, különös tekintettel a sportra, az egészségre. Azt mondta, a magyar emberek jóval kedvezőtlenebb egészségi állapotban vannak, mint több országban, például a skandináv államokban élők. Sajnos a betegségek terén is előkelő helyen állnak honfitársaink. A megelőzésben, az egészség megőrzésében nagyon hasznos szerepe van a rekreációnak. – Cél az, hogy az MK-val olyan országos hálózatot hozzunk létre, amely az önkormányzatokkal, az ottani sportolókkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel együttműködve inspirálja az embereket a mozgásra, a sportra – tette hozzá Mocsai Lajos.

Fabó Péter polgármester köszönettel szólt a balatonalmádi illetőségű Kopár István, a Földet egyedül többször megkerülő, kitűnő sportember munkájáról, aki minden évben egyik főszervezője az extrém sportos napnak, amelynek támogatásáért is sokat tett. – Istvánnak köszönhető, hogy ez az izgalmas program itt van. Nagyon sokat tesz ezzel a rendezvénnyel a városáért, az idegenforgalomért – vélekedett Fabó Péter. Berkó Lajos, az esemény fővédnöke, az említett államtitkárság kabinetfőnöke középpontba helyezte a sport egészségmegőrző jelentőségét. Kifejtette, sportolás közben olyan értékekre lehet szert tenni – önfegyelem, kitartás, alázat, tisztesség –, amelyek segíthetnek az élet minden területén. Célokat ad, és arra ösztönöz, hogy megtanuljuk legyőzni önmagunkat. Mindezek nemcsak a versenypályán, hanem a hétköznapokban is hasznunkra válhatnak. Elismeréssel beszélt a mostani rendezvényről, hiszen az érdeklődők megismerhetik és kipróbálhatják többek között a lovasíjászatot, a műrepülést, a kaszkadőr mozgásformákat, mindezeket világbajnokok mutatták be. A sport ráadásul abban is segít, hogy életre szóló barátságokat lehet kötni, jegyezte meg a kabinetfőnök.