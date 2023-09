Zirc – Zöld város a Magas-Bakonyban. Ez volt a címe az önkormányzat projektjének, amelyben európai uniós forrásból megújult központi tere, és fedett termelői piaca épült. A beruházásokat szemléletformáló kampányok egészítették ki. A fejlesztést a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 225 millió forinttal támogatta, derült ki a város lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Zirc járásközpont, központi terét, a Rákóczi teret részben már az elmúlt évtized során felújították, átalakították, a ciszterci apátság előtti területet azonban korábban nem. Most már itt is a közeli részekhez illő gyalogutak, pihenőzugok, utcabútorok, azaz padok vannak, és egy ivókút is létesült. Még szebb lett növényekkel, virágokkal, az idelátogatók és a helyiek is szívesen időznek itt, azért is, mert eddig is találkozóhelynek számított.

Az apátság előtti zöldterületet is szépen alakította át Zircen az önkormányzat

Fotó: Rimányi Zita /Napló

Szintén a városközpontban, a közelben van a gazdaságfejlesztési céllal létrehozott termelői piac, amely a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház kertjében működik. Helyi termelők és a közeli falvakban gazdálkodók értékesíthetik itt helyieknek terményeiket, azaz lerövidítve az eladási láncot, tehát olcsóbban és környezetbarát módon. Erre számos módon felhívták a lakosok figyelmét, szemléletformáló kampány valósult meg, azaz megismerhették a vevők a termelőket, ellátogathattak földjeikre, gazdaságukba, sokan megnézhették, mik a vidéki élet előnyei. Emellett az önkormányzat közreműködőkkel, civilekkel összefogva közbiztonsági és közlekedésbiztonsági elemekkel bővítette a programsorozatot.