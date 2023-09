A nyári mozdonysiklások miatt a 11-es vonal egy szakaszán a vizsgálatok lezárultáig az M41-es sorozatú mozdonyok sajnos nem közlekedhetnek. Más retró mozdonytípusok a műtárgyak tengelyterhelése, valamint a domborzati viszonyok miatt pedig nem alkalmasak a vonalon való közlekedésre. Ezért a hétvége programját újratervezték, a 11-es vonal helyett az 5-ösön közlekednek a különleges szerelvények.

A 20-as Budapest-Déli–Veszprém–Celldömölk fővonalra azonban visszatér a retrohétvégék egyik legnépszerűbb attrakciója, a legendás 424-es gőzmozdony. Ezúttal szombaton és vasárnap is közlekedik expresszvonatként, reggel Budapest-Keletiből Veszprémbe, napközben Veszprém és Székesfehérvár között oda-vissza, este pedig Veszprémből Budapestre. A mozdony két különböző szerelvényt továbbít a hétvége során. Az egyik vegyes szerelvény lesz, melyben az olajzöld színű WLS 052 első osztályú és SR 404 típusú bisztrókocsi mellett négy vékony csíkos fülkés Rába kocsi is közlekedik majd. A bisztrókocsiban az idén 75 éves Utasellátó várja az utasokat. A másik egy telikék szerelvény lesz, amiben a retró festésű Ap 19-05 mellett három Bhv és egy BDbh idézi fel a 70-es és 80-as évek eleji vasút hangulatát. A hétvége mindkét napján retró CAF étkezőkocsi közlekedik az egy pár Bakony InterCity járaton, amelynek fedélzetén az Utasellátó retró kínálatát kóstolhatják meg az utasok. Az étkezőkocsi mellett egy lengyel Bko 20-37 gyorsvonati kocsi is közlekedik majd.

Érkezik egy V46-os villanymozdony, közismert nevén egy „Szöcske”, amely különleges feladatot kap, hiszen a típus forgalomba állásának 40. évfordulóját ünnepelve személyvonattal közlekedik Veszprém és Celldömölk között két Bp 29-05-ös személyvonati kocsival. Érdekesség, hogy a „Szöcske” a 20-as vonal villamosítása után rendszeresen dolgozott Veszprémben, Ajkán, állomási tolatószolgálatot ellátva. Most viszont utazhatunk vele, hisz vonali szolgálatra is kiválóan alkalmas ez a GANZ-villanymozdony.

A hétvége részletes menetrendje a főbb megállási helyekkel megtalálható a vasúttársaság honlapján.