A péntek délutáni eseményen Kaiser Mihály elnök köszöntője után Szeidlné Lakos Éva intézményvezető tájékoztatta a szép számú érdeklődőt az elmúlt egy év főbb történéseiről, a náluk folyó munkáról. Mint elhangzott három szakmai területen, öt telephelyen működnek, 240 tanulóval. Az általános gimnáziumi képzés mellett van nyelvi előkészítő osztály, emelt matematika és történelem nyelvi előkészítővel. Az intézmény az idei évben is szép eredményekkel büszkélkedhet, mint például a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem Országos Esetmegoldó versenyén elért országos második hellyel. De elhangzott Molnár Melinda neve, aki az M+ metrófelújítás más nézőpontból alkotói pályázaton ért el országos második helyet, míg Mentes Marcell a Pécsi Tudományegyetem és a Deutsche Telekom IT Solution által szervezett versenyen jutott el az országos döntőig, ahol különdíjban részesült. Szeptemberben pedig egy magyar bajnokot ünnepelhettek Sümegen, ugyanis a motorsportban versenyző 10. évfolyamon Borbás Balázs korosztálya legjobbjának bizonyult. Szeidlné Lakos Éva kitért az érettségi utáni továbbtanulásra is. Eszerint a Kisfaludyban végzett diákok egy része szakmát tanul, míg mások a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat. Népszerű a Veszprémi Pannon Egyetem, ahol a tanári, mérnöki, gazdasági szakokat választják a legtöbben.

Fotó: Szijártó János

A igazgató asszony tájékoztatója a Kiss Béla, a Richter Gedeon Nyrt. farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutató központ nyugalmazott osztályvezetője a gyógyszerkutatásról, Kaiser Mihály Sanghaj történelméről, kultúrájáról és annak magyar, illetve sümegi vonatkozásairól tartott előadást. A találkozó végén leplezték le a gimnázium udvarán Simon István költő szobrát.