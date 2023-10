A látogatók megtekintették a régi, 40-50 éves kazánokat, melyek ma is jól működnek, s üzemel a két, igen jó hatásfokú, 2015-ben telepített kazán is. Az eseményen sok információ hangzott el a gázmotorok működéséről, hatásosságáról, előnyeiről, bemutatták a szivattyúházat, a vezérlőegységet. – Veszprémben kollégáink személyes jelenléte a főtőműben van, a három hőkörzet, azaz kazán teljes mértékben távvezérelt, minden adat felügyeleti rendszeren érkezik be, és a visszavezérlés is hasonlóan történik. A kazánok a Cserhát lakótelepen, az Ördögárok, illetve a Stadion utcában találhatók. A propán-levegő rendszerből három van az országban, közülük ez az egy üzemel, jól kiegyenlítve az egy napon belüli csúcsgázfelhasználást, energiatöbblet-igényt, melyre gazdasági okokból van szükség, hisz reggel és délután jelentősen nő a fogyasztás, a gázfelhasználás. Több helyen található gázmotoros kombináció, különleges látvány, a látogatók kívülről megtekinthették és részletes információkat kaptak róla – mondta el Czékmány Péter.

Bemutatták az egyes alkatrészeket, ismertették a különbségeket a hagyományos és a gázmotor alkatrészei között. Megtudtuk, a város jelenlegi távhőrendszere a '80-as évekre alakult ki, és szó esett a kilencvenes évek elejének fejlesztéseiről, amikor a régi, gőzös rendszerű kazánokat meleg vizesekre cserélték. A 2000-es évek közepén gázkazánokkal távvezérelt szolgáltatást építettek be, később két kazánt lecseréltek kilencvenhárom százalékos hatásfokkal, azaz hét százalék veszteséggel működő újakra. A távvezetékrendszer hővesztesége is csupán 13-14 százalék, mely országos szinten igen jó. A városi távvezeték huszonnyolc kilométer, tizennégy oda, ugyanannyi vissza, minden vezeték föld alatt fut. A kazánok földgáz elégetésével nyernek meleg vizet, ezt adják ki fűtésre, a kilépő hőmérsékletet a külső időjárás határozza meg.

Az Erőművek éjszakáján megtudtuk, a hőközpont három-négy fős belső műszaki személyzete a hőtermelést biztosítja, egy diszpécser a lakossági megkereséseket koordinálja, két ügyeletes kolléga pedig a város területén szolgálja ki a lakosságot.

Kérdésünkre a hőszolgáltatási igazgató elmondta, megújuló energiák bevonására voltak már tervek, és ismételten gondolkodnak ezen. Bízik benne, néhány év múlva erről is be lehet számolni.