Póta László és Póta Anett

Fotó: Rimányi Zita

Úgy tíz éve még meghökkentőnek tűnt, hogy az olaszok sajtból, borból is készítettek gelatót, ma már nálunk is számos különlegesség kerül a fagyis pultokba.

A jó fagyi titkát nem árulta el Anett, de arról beszélt, hogy mi kell hozzá biztosan, milyen alapanyagokkal dolgoznak. Arról szintén, mennyit kísérleteznek, és ennek épp most kezdődik az ideje, a nyári szezon után és főleg a téli napokon ötletelnek, alkotnak. Mindig előállnak újabb ízkombinációkkal, amiknek nagy sikerük van, de emögött sok munka rejlik. Díjakat is kaptak, a vevők is dicsérik a többi között a baconos datolyát, a borsos marcipánt, a mustos, diós költeménynek nevezhető fagylaltot.

Idén nyáron turistát arányaiban többet szolgáltak ki, mit a korábbi években, de sok a törzsvevőjük is. Van olyan felnőtt, aki régóta jár hozzájuk és gyermeke a Völgy fagyizóban evett először "hideg nyalatot". Így nevezték régen ezt az édességet, s ez nagy elismerés volt Pótáéknak, az ilyesmi inspirálja, ösztönzi őket.

Póta László kedvence a puncs és Anették mindig tartanak kínálatukban hagyományos fagyikat, tapasztalatuk szerint a mai napig a csokoládéból fogy a legtöbb. A beszélgetésből az is kiderül, hogy került az Alföldről Veszprémbe Anett, aki itt ismerte meg férjét, akivel két gyermeket neveltek fel. Azt szintén felidézte az asszony, hogyan jött a fagyizó ötlete, hogyan mérték fel a házuk közelében elhelyezett mozgásérzékelővel, lenne-e kereslet, igény a vár tövében, a Séd völgyében egy fagyizóra. A többi már történelem... Több mint egy évtizede sokak kedvence a Völgy, Anettet és Lászlót sokan megismerték Veszprémben.