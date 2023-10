Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos, aki mindig felkeresi a Mázli-napot, örömmel beszélt arról, hogy már harmadik alkalommal szervezték meg a kutyás eseményt. Kiemelte, cél az, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, amelybe az is beletartozik, hogy a futtatón kívül csak pórázon sétáltatjuk kedvenceinket, a nagy testűket ne engedjük közel a kisebbekhez. Felhívják a figyelmet az azonosítást szolgáló csip jelentőségére, és arra is, hogy szedjük össze a kutyagumit kedvencünk után. Meleg napokon pedig vigyünk magunkkal vizet, hogy kínálhassuk őket.

Fotó: Kovács Erika/Napló

A kormánybiztos méltatta, hogy a Jutasi úti lakótelepen élők kérésére jó döntést hozott az önkormányzat azzal, hogy felépítette a kutyafuttatót, ahol el lehet engedni a kutyusokat. – Egy ilyen nap, például a kutyás bemutatók révén, amiatt is nagyon kedvező, hogy már a gyerekek is találkoznak a négylábúakkal, megismerik őket - fogalmazott Ovádi Péter, majd hozzátette, kedvencünkkel akkor is érdemes évente meglátogatni az állatorvost, ha nincs panasz. - Csak az válasszon maga mellé állatot, akinek megvan az állattartás iráni felelősségérzete és tudata is, vélekedett.