Érthető okokból a gyűjtő nem kívánta, hogy nevét közzétegyük, még a település nevét sem, ahol él. Ahogy elmondta, a képen látható darabok szerteágazó gyűjteményének csupán egy apró részletét mutatják, mert rendelkezik sok egyébbel padlástól a szobáig, nappalitól a garázsig a 60-as, 70-es és 80-as években gyártott csodákból. Csodák? Nem tudjuk, mindenesetre egyre többeket lázba hoznak, megtudtuk azt is, létezik már kimondottan retró-cuccok adás-vételével foglalkozó internetes oldal, a közösségi oldalak csoportjainak, azok tagjainak száma pedig lassan a végtelent közelíti.

Garázs? Igen, mert egy Lada, egy körlámpás is áll bent, körülötte számtalan egyéb tárgy, ami azt hiszem, minden generációban felkelti az érdeklődést. Mert vannak, akik egy speciális téma, terület anyagát gyűjtik, mások úgy általában foglalkoznak a retróval, de olvasónk felesége aktív családtag ebből a szempontból, mert az egykor saját maga hímezte-varrta textildolgokat, kis és nagy terítőket, párnákat mind őrzi. Ahogy egyik szobájukat kimondottan a 70-es évek jó állapotú bútoraival rendezték be. A férj pedig egykor bélyegeket, képeslapokat, könyveket gyűjtött a korszakból, és – ha a vásárlások után maradt – még régi papírpénzeket is félretett.

Nem mondhatjuk, hogy a képen feltűnő Skála-reklámszatyorban elhozhatók a gyűjtemény darabjai, ugyanis nem kívánnak megválni azoktól, mindenesetre a szatyor ugyancsak eredeti, sohasem használt – és szintén retró. Kit ez, kit az érdekel.