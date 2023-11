A Vidám Nagyik Dalkörének repertoárja több mint kétszáz dalból áll. Főleg katonadalokat, népdalokat, operetteket énekelnek, de a könnyűzene világából is merítenek – nagy sikerrel. 2008 áprilisától Klesitz-Horváth Kinga vezetésével heti rendszerességgel tartanak próbákat. Az évek során sok helyen megfordultak, a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete szervezésében dalos- és katonadalos találkozókon vettek részt, a város kulturális életéből is rendszeresen kiveszik részüket. Ruzsás Sándorné alapítótól megtudtuk, az évek során számos elismerést gyűjtöttek be, országos Ki mit tud?-on szerepeltek, ahol kiemelt arany minősítést kaptak.

– 2022-ben a Honvédelmi Minisztérium a dalkörnek elismerő emléklapot adományozott, melyet a Stefánia Palotában vehettünk át – mondta Ruzsás Sándorné. – Az évek során a számos szakmai elismerés mellett megjelent két CD-nk és könyvalakban két dalgyűjteményünk is.

Az ünnepi program első részében jeles születésnaposokat köszöntöttek, elsőként a 90 éves Bozsó Jánosnét, aki alapító tagja a körnek, 15 éven keresztül rendszeresen részt vett a próbákon, fellépéseken, melynek elismeréseképpen a klub tiszteletbeli tag címet és díszoklevelet adományozott számára. Az összejövetelen a dalkör elköszönő tagjait is jutalmazták, Gyenge Gyuláné és Varga Gyula is díszoklevelet vehetett át, melyet Farkasdi Lajos, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke adott át.

Az ünnepségen jelen volt Berdó Gábor nyugalmazott százados, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Közép-dunántúli régiójának vezetője valamint Paulics István, a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete elnöke is, ők szintén gratuláltak a jubiláló kórusnak. A jubileumi műsor filmvetítéssel zárult.