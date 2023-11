A vízhiány várhatóan Badacsonyban az Egry sétányt, az Ősz, a Tavasz, a Nyár, a Muskotály, a Csabagyöngye, a Móricz Zsigmond utcát és a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacsonyi Kutató Állomását érinti.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatójában kiemeli, hogy az előre tervezett karbantartási tevékenységeket minden esetben igyekeznek munkanapokon, munkaidőben, a meghirdetett időszakban és területre vonatkozóan elvégezni. Mivel azonban a munkálatok megkezdésének időpontját és azok időtartamát több tényező is befolyásolhatja – például nem várt műszaki problémák, meghibásodások, áramszünet vagy a tervezett karbantartással egy időben fellépő, azonnali beavatkozást igénylő csőtörések –, a tervezett karbantartás időtartama megnövekedhet, és akár más napra is átütemeződhet, illetve az érintett utcák köre is módosulhat.