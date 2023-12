A helyszín, az élelmiszerbolt parkolója az Egyetem utcában, sűrűn épített lakóházakkal körülvett hely. Az üzletnek érdeke, hogy szabad parkolóhelyet találjanak vásárlói. A lakóknak is, hogy megállhassanak házuk előtt. A vásárlóknak szintén jogos kívánságuk, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak. A tájékoztatás szabályos, informál a vásárlók autóinak maximálisan megengedett tartózkodási idejéről és a szankciókról. Védi a lakók érdekét is, mert nem használják a parkolót illetéktelenek hosszabb várakozásra. Aki túllépi a határt, megkapja a csekket, ezzel az üzlet védi érdekeit. Olvasónk is kapott felszólítást.

Biztos jó irányba néz ez a tábla?

Fotó: Benkő Péter

Hol hát a probléma? A tábla körül. Az autósok hozzászoktak, hogy parkolókba behajtva szemből olvassák el a feltételeket, de ez a forgalmas utcában nem kivitelezhető, és pont azért nem, mert forgalmas. Ha az információkat szemből kéne olvasni, a sofőr már a főúton megállna, akadályozva például a helyi járatok közlekedését. Ezért rakták ki a táblát „megfordítva”, azaz nem behajtáskor, csak kiszállás után, a parkolóból olvasható el az információ. Ez a probléma: aki csak alkalmanként jár ide, nem biztos, hogy visszapillant, mert előbb szabad helyet keres, majd egy százast a bevásárlókocsiba, szatyrokat vesz elő, nézi a bevásárlólistát, meg a pénzt. Túl sok ez együtt a figyelem megosztására.

Mi úgy érezzük, minden szabályos, senki nem járhat rosszul – ha észreveszi a táblát. Szerencsére méretével felhívja magára a figyelmet. Kérjük érintett, érdekelt olvasóinkat, írják meg véleményüket az Egyetem utcai parkolóban lévő helyzetről a [email protected] e-mail-címre, s ha jobb ötlettel állnak elő a tájékoztatással kapcsolatban, azt az üzlet, illetve a parkolás ellenőrzését végző cég felé továbbítjuk, hogy segítsük megelőzni a kellemetlen szituációkat.