A büntetés-végrehajtási szervezetnek gyakorta hangoztatott, kiemelt célja, hogy minden munkára alkalmas fogvatartott dolgozzon, a társadalom számára hasznos és a saját, majdani hétköznapi életére való felkészítését támogató tevékenységet végezzen. Az idei év mérlegét tekintve elmondható, hogy egy újabb dolgos esztendőt tudhatnak maguk mögött a börtönök lakói.

A büntetés-végrehajtási intézetekben ítéletüket töltő rabok egy része évről évre lehetőséget kap arra, hogy a börtön falain kívül végzett munkával szimbolikusan enyhítsen az általa okozott károkon, közben saját társadalmi visszailleszkedésüket is elősegítsék. A rendkívül változatos, úgynevezett jóvátételi programoknak köszönhetően szépülnek meg kórházak, gyermek- és idősotthonok, iskolák, óvodák és közterek. Emellett a pénzkereseti lehetőséggel bíró fogvatartotti munkáltatás is széles körben ad lehetőséget a rabok számára a saját és a köz számára is hasznos időtöltés végzésének. Külső munkálatok során gyakorta vesznek részt elítéltek tereprendezésben, takarításban, bozótirtásban, a folyók mentén is időszakosan feltűnnek a rabruhás munkások. A bévé szántóföldi növénytermesztéssel, és állattartással foglalkozó gazdasági társaságainál a kézi munkát igénylő feladatokat minden évben – részben vagy egészben – az elítéltek végzik a földeken. Fogvatartottak keze nyomán épültek, szépültek az intézeti és állami tulajdonú helyiségek is.

Veszprém vármegyében jóvátételi munkában végezték a kádártai református templom kerítésének mázolását és a falfestés javítását a veszprémi rabok, valamint a veszprémi rendőrségi fogdát is a fogvatartottak festették ki: négy elítélt egy hét alatt tette rendbe a zárkákat, a szociális és közösségi helységeket, valamint a folyosót. A csopaki Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ közel 18 hektáros objektumának parkgondozási feladataiban is fogvatartottak segédkeztek.