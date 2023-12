Éppen egy gyönyörű magyalcsokrot csomagol Ajtay Cintia a természetes hatású, egyszínű papírba, amit kendermadzaggal köt át. Azt mondja, ez a csokor sokáig dísze lesz az ünnepi lakásnak. Ők egyébként a letisztult, természetes hatású anyagokat kedvelik, amelyek népszerűek az emberek körében is, így ezekből készítik el az adventi koszorúkat, a csokrokat, legutóbb például egy mentaszínű koszorúk kötöttek meg. Természetesen olyanok is vannak, akik a csillogást kedvelik, nekik is készültek koszorúk, asztali tálak.

Ebben az üzletben sokféle fenyőt használnak az adventi koszorúhoz, mert így az sokkal szebb lesz. Így dominál a nobilis fenyő, mert nem hullik, csak megszárad, ezenkívül használnak még selyemfenyőt és egy tujafajtát is. A koszorút szalma- vagy fémkarika alapra kötik, utóbbit főként ajtókopogtatónál használják, melynél adódott úgy is, hogy csak félig kötötték be növényekkel.

Népszerűek a letisztult, természetes hatású adventi koszorúk, amelyek többféle fenyőből készülnek – mondta Ajtay Cintia, egy balatonfüredi virágüzlet tulajdonosa

Fotó: Kovács Erika

Ilyenkor is népszerűek a virágcsokrok, az ünnepi lakás elengedhetetlen kellékei, de vendégségbe is visznek belőlük. Sokan választanak cserepes virágot, mert az tartósabb, mint a vágott, és nagyon népszerűek a leszárított növények, mint az eukaliptusz és a liziantusz.