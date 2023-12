Elsőként a Várkerti Általános Iskola ötödik osztályos tanulója, Kiss Csenge énekelte el Bing Crosby White Cristmas című dalát, majd Vlagyimir Szutyejev Az alma című vidám meséjét adta elő a Szivárvány Tagóvodából érkezett Horváth Bertalan. Zárásként Gazdig Áron, a Bán Aladár-iskola diákja karácsonyi dalokkal varázsolt ünnepi hangulatot a városháza tanácstermének falai közé.

Ezt követően 13 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők, akik egyebek mellett elfogadták a Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, illetve döntöttek a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb szolgáltatási díjairól is. A vitában összesen négy határozati javaslatot tárgyaltak, végül az Inota Városrész Önkormányzó Testülete által javasolt D változatot fogadták el.

– Petneházy Beatrix képviselőtársammal úgy gondoltuk – a D jelű módosító változatot is ő terjesztette be az inotai részönkormányzat ülésén –, hogy az A, B és C verzió kombinálására lenne szükség. Ennek lényege, hogy a pótdíjakat a Volán által javasolt díjmértékben megemeljük, emellett azonban lehetőség lesz 15 és 30 napos bérlet váltására is. Az egyvonalas bérletek is megmaradnak, mivel az utazóközönség mintegy fele ezt rendre a megoldást választja. A mobilon vagy digitálisan megvásárolható menetjegyek és bérletek ára a 2015-ös szinten marad, a papíralapú tikettek és bérletek esetében azonban öt-hét százalékos emelés lesz január 1-jétől – foglalta össze az elfogadott javaslatot Dobos Tamás. Az önkormányzati képviselő kérdésünkre hozzátette, továbbra is az a cél, hogy a helyi tömegközlekedést a lakosság minél nagyobb arányban vegye igénybe. Ennek jegyében jelöltek ki a Volánnal egyeztetve új vagy átalakított útvonalakat, hogy még jobban meg tudjanak felelni az utazók igényeinek.

Fontos azonban megjegyezni, tette hozzá a képviselő, hogy a helyi járatú buszközlekedés biztosítása – mint kötelező feladat – jelentős anyagi forrást igényel az önkormányzat részéről. A szükséges hozzájárulás mértéke éves szinten meghaladja a 100 millió forintot. A lakosság által fizetett díjtételek a szolgáltatás árának alig egyharmad részét teszik ki.

A napirendek között a helyi adókról szóló rendeletről született döntés. – A képviselő-testület 2010 óta nem növelte az adók mértékét, s nem vezetett be új adónemet Várpalotán – mondta el Campanari-Talabér Márta, a város polgármestere.