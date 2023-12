Méltatta a gazdák találkozóját Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, fővédnök és Sövényházi Balázs, a főszervező szövetség és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Veszprém vármegyei elnöke, Nemesvámos polgármestere, majd köszöntőik után Győrffy Balázs, a NAK elnöke egyebek mellett arról beszélt, hogy mi, magyarok, ragaszkodunk a hagyományainkhoz.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke

Forrás: szervezők

– A hagyományok biztos pontot jelentenek a család és a nemzet életében, hazatérést, megnyugvást, stabilitást, kapcsolatot az elődökkel, folytonosságot. Ha néha a történelmi-politikai helyzet arra kényszerít, hogy valamely hagyományunkról, szokásunkról lemondjunk, ne gyakoroljuk, a magyar néplélekben élő természetes ösztön vigyáz arra, hogy a tiltás ne feledtesse el velünk, és amikor újra kedvező a széljárás, felelevenítsük azt – fogalmazott. Hozzátette, ilyen hagyomány-újraélesztés a gazdabál is, amely az utóbbi években reneszánszát éli. Mindenhol nagy népszerűségnek örvend a gazdálkodók körében, hiszen a keményen átdolgozott év lezárásakor jól esik a mulatság, a fellélegzés, és főleg a kötetlen, jó hangulatban zajló találkozás a gazdatársakkal, a fehér asztalnál történő közös számvetés. Az elnök kiemelte, az esemény egyúttal lehetőséget ad arra is, hogy sokadszorra megmutassák a gazdatársadalom önzetlen segítőkészségét. Szólt arról is, hogy a bál bevétele nemes célt szolgál, ugyanis a tombolából befolyt összeget és a helyszíni felajánlásokat ismét jótékony célra ajánlják fel a szervezők, mégpedig a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztályának.

– Az idei bevétel is jó helyre fog érkezni, mint ahogy a tavalyi gazdabálé is nemes célt szolgált: a felajánló termelők és agrárcégek adományából 500 zsák vetőmagot kaptak a háború miatt a szokásosnál is nehezebb helyzetbe került kárpátaljai magyar gazdák – hangsúlyozta Győrffy Balázs elnök. Fabó Péter Balatonalmádi polgármestere beszélt egyebek mellett a vendégszerető polgári városról, amelyet szeretnének a legkedveltebb hazai turisztikai célpontok közé emelni, ahol a gazdák is tartalmasan pihenhetnek, feltöltődhetnek. Rámutatott, nagyon fontosak a gazdáknak köszönhetően jó minőségű magyar termékek, így a zöldségek, a gyümölcsök, a tejtermékek, a húsáruk, amelyeket kiemelten keresnek a vásárlók.

Vidáman telt az este

Forrás: szervezők

A szakmai találkozón Görög Róbert, a Növényvédelmi Szövetség ügyvezetőjének tájékoztatója után Nagy Viktor, a Közös Agrár Politika (KAP) koordinációs osztályának vezetője a vidékfejlesztés aktualitásairól beszélt, majd Cseh Tibor, a MAGOSZ főtitkára Gazdaságátadás, földügyek címmel tartott érdekes előadást.