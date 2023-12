Advent második vasárnapján a második gyertyát is meggyújtottuk a koszorún, ami a reményt szimbolizálja. A karácsonyi időszakban szerencsére még többen gondolják úgy, hogy segíteni szeretnének embertársaikon. Így tett az Egyesült Királyságban egy jótékony vízszerelő is, aki 2017 óta segíti a rászorultakat. Tettére az angol színész, Hugh Grant is felfigyelt, aki csaknem kilenc millió forintnak megfelelő fontot adományozott a szakember jótékonysági szervezetének, amely az időseknek és testi fogyatékossággal élőknek nyújt víz- és gázszerelést. Lakókörnyezetünkben is számos karitatív szervezet, egyesület várja az adományokat, aki teheti, lehetőségeihez mérten támogassa az ilyen és ehhez hasonló szervezeteket, hiszen ami nekünk esetleg semmiség, másnak a legnagyobb dolog a világon.