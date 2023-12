Eleinte öröm és boldogság ragyogta be a szívemet. Aztán, ahogy teltek-múltak a napok, egyre jobban úrrá lett rajtam az érzés, hogy – ez bizony már sok. Viszont, ahogy közeledik az ünnep, rájövök, mégiscsak szükség van rá. Mire is? Díszes koszorúkon fellobbanó gyertyákra, sarkokon, ablakokban felvillanó fényekre, utcai betlehemekre. Mert készülünk. Készülünk a karácsonyra, amire muszáj ráhangolódni – fejben, szívben, lélekben. Az ünnep a szeretetről szól, két okból: szeretjük, ezért megajándékozzuk egymást, szeretetet adva és kapva kis földi életünkben. Másrészt ne felejtsük el, hogy az igazi nagy szeretetet már megkaptuk egyszer s mindörökre, lassan kétezer esztendeje. Ha ez a tudat része a karácsonyunknak, azzal lesz teljes az ünnep. Addig is – szeretetteli készülődést kívánok!