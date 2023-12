Szokás szerint már előre megszervezte Antal Laura, férje, Lázár György és az önkéntesek az ünnepi eseményt, ugyanis előre lehetett jelentkezni egy-egy négylábú megajándékozására. A kutyáknak kis csomagokat állítottak össze az emberek, bennük például táppal, játékokkal, azokat adták át az árva állatoknak. Az emberek pedig szívecskén kapták meg annak a kutyának a képét, amelyet megajándékoztak, ezt a menhelyen készítették el nekik, így sokan karácsonykor otthonukban is láthatják, nézegethetik a vahuros kutyákat.

Az ajándékozás mellett a menhely udvarán közösen karácsonyfát is díszítettek, támogatóik jóvoltából pedig finom ételt főztek bográcsban, sokan süteményeket és tombolának való ajándékokat is hoztak. A befolyt összeget természetesen a menhelyre fordítják, ahol bőven van helye minden fillérnek.

Sokan jöttek segíteni

Fotó: Gyarmati László

Antal Laura arról is beszélt, hogy nem csak a kutyák sorsát viselik a szívükön, hanem a rászoruló családokét is. Így idén mintegy száz családnak gyűjtöttek, illetve állítottak össze karácsonyra csomagot, benne például tartós élelmiszerrel, gyümölccsel, meséskönyvvel. Az egyesület vezetője kiemelte, karácsonykor főznek az árva négylábúaknak, hogy meleg ételt ehessenek az ünnepen, és természetesen mindennap, így az ünnepek alatt, a két ünnep között és szilveszterkor is várják a látogatókat, akik a négylábúak nagy örömére megsétáltatják a menhely lakóit. – Ezek az események arra is kitűnőek, hogy összehozzák az embereket, a közösséget, és sokan megismerkednek az állatvédelemmel, a felelős állattartással – fogalmazott Antal Laura.