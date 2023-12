Tófalvi Renáta megbízott intézményvezető köszöntőjében egyebek mellett a diákévek gondtalanságáról, örömeiről beszélt, majd szólt arról, hogy ezentúl egy egészen más világ, egyetem, főiskola vagy munkahely várja a diákokat. Legtöbben ilyenkor szakadnak el otthonuktól, családjuktól, és a felnőtt élet bizony nagy felelősséggel jár. A megbízott iskolavezető arról is beszélt, hogy a gimnáziumban két osztály szalagavatóját ünneplik és összesen 68 végzős tanulójuk van. Az "a" osztály osztályfőnöke Kormány Emese, a "b" osztályé Wágner Máté, de részt vett a szalagavatón a volt osztályfőnök, Takács Zita is, aki nyugdíjba vonult.

A házigazdák, Bocsi Jázmin 10. b és Keserű Zalán Bese 11. b osztályos tanulók köszöntője után gyönyörű bécsi keringővel kezdődött a szalagavató ünnepség. Az esemény fényét emelte Vajda Nóra, Oravecz Dóra, Soós Maja 9. b és Tomisa Sára 10. b osztályos tanulók műsora, akik az alkalomhoz illő verset adtak elő. A végzős évfolyam nevében búcsúzó beszédet Androsovits Elina, Blaskó Adrienn és Gettinger Evelin mondott. Mindezek után tartották a szalagavatót, amikor az osztályfőnökök a végzősöknek feltűzték a szalagot, amelyből emlékbe kapott az iskola vezetése, az osztályfőnökök és a kollégiumi nevelőtanárok is. Az ünnepség szép mozzanatát adta, amikor levetítették azt a filmet, mely a végzősök emlékezetes és egyben legszebb eseményeit, pillanatait mutatta be. Az ünnepséget a szalag feltűzése után is szép műsorral folytatták, amikor Szabó Lili (9. b), valamint Séfel Kata és Antyipenkó Borbála (9. b) tanmesét, illetve verseket mondott el.