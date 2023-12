A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Évről évre nem árt hangsúlyozni, hogy a tűzijátéktermékek komoly balesetet okozhatnak, gyereket ne engedjünk a közelébe.

Egy veszprémi árussal beszélgetve az is kiderült, néhány éve már kutyabarát tűzijátékot is lehet kapni. Ez utóbbi erős képzavarnak tűnik, hiszen a pirotechnika szerelmesei és az állatbarátok között amióta világ a világ mindig is ellentét feszült a szilveszteri tűzijátékozás kapcsán, hiszen az éles hallással rendelkező kutyák nehezen viselik a nagy robajjal járó ünneplést, idegesek, feszültek lesznek a hangos effektektől. Nem próbáltuk ki, de állítólag ennek vége, és ha ezt használják (használnák) az ünneplők, nem kell a kedvenceket becsukni, és különböző praktikákat alkalmazni megnyugtatásukra. Fontos, a várható nem kutyabarát hangeffektek miatt nagyon figyeljünk a kutyákra.

Végül néhány ár, és termék, merthogy évente egyszer ennek is a pénztárca szab határt. Óriási római nyolc lövés/cső, ami tűzijátékot bont, 2800 forint. Farkasüvöltés rakéta, 5800 forint. Diamond telep, 19 lövés, 4800 forint. Lucifer telep, 25 lövés, 9900 forint.

Egy "apróság" a végére: ha tűzijátékozunk, előtte semmiképpen se italozzunk, mert kezünk, szemünk (és a velünk ünneplőké) veszélyben van. Figyeljünk egymásra.