Rengeteg embert megcsapott a mozdony füstje, s élnek köztünk, akik ezektől a födi dolgoktól elrugaszkodnának – a repülés jelenti számukra a csodát. Egy reptéren nem sokat látni a nyüzsgésen kívül, létezik viszont egy hely, mely kimondottan a repülőgépeket szerető, azokat fotókon megörökíteni kívánók számára ideális – a Cargo-domb.

Lényegében a Liszt Ferenc Repülőtér kerítése és a lakóövezet között fekszik az úgynevezett spotterhely, azaz a kimondottan fotókat, videókat készítők számára alkalmas terület. A repülőfotósok többnyire ritkán látott géptípusokra vagy a hazánkban kis számban leszálló légitársaságok gépeire vadásznak, de sokak a különleges pillanatokat örökítik meg. Ilyen lehet például, amikor az úgynevezett taxiway-en (gurulópályán), tehát még az aszfalton köröz egy gép, miközben felette érkezik egy másik, mely épp leszálláshoz készül. Ugyancsak izgalmas pillanat az érkező gépet a landolás pillanatában elkapni, de magát az egész leszállást videón megörökíteni is fantasztikus. Itt mindig vannak emberek, sokan a felségjelzés alapján vadásszák a gépeket, mert ezzel gyűjteményüket gyarapítják (minden légitársaság valamennyi gépét fotózni, ez a végső cél). A folyamatos légi forgalom miatt egyesek mobillal a kezükben előre tudják, mely percben honnan, milyen társaság gépe várható. A dokumentálás mellett a profibbak művészi szintre fejleszthetik ügyességüket, ők már egymással is megosztják a világhálón fotóikat, videóikat. Ha pedig nagyon ritka gép érkezése várható – arról már előre tudnak, ilyenkor tömegek állnak a kerítés mellett vagy a dombon.

Spontán nekivágni egy repülőfotózásnak nem érdemes, először is nem árt, ha napos időben érkezik a csapat, sőt kimondottan csak akkor érdemes felmenni. Előny, ha minél nagyobb távolságot befogni képes objektív van kéznél, hogy a legapróbb részletek mind kivehetők, élesek legyenek az alkotásokon. Aztán a hely… mert van több is. A fel- vagy leszállás aznapi irányát természetesen az irányítóközpont határozza meg az időjárási körülmények ismeretében, ezért a rengeteg műszer, szélzsák.

A spotterek nem egyformák, vannak, akiknek elég, ha a kerítés mellől fotóznak, érdekes tárgyakból alkotva előteret a képen. Mások a domb tetejét részesítik előnyben, őket a konkrét gép, a felségjelzés érdekli. Van olyan, akinek a domb is kevés, ő létrával érkezik, és van, aki a családot is kihozza. Jó program, gyerekeknek a látvány miatt, régebb óta fiataloknak, azaz a profibbaknak pedig a művészkedés, és a fentebb már leírt indíttatás végett. Nem vagyunk egyformák. Mindenesetre aki egyszer eljutott ide és behatóbban érdekli a repülés világa, az biztos, hogy visszatér, nem is egyszer. Sok ismeretet szerezhet!