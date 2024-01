A 2022-es energiaválság a Termálvízhasznosító Zrt.-re is nagyon nagy hatással volt. Az addig kilowattonként 26 forintba kerülő áram díja hirtelen 180 forintra emelkedett, ami azt jelentette, hogy az éves, 40 millió forintos díj 200 millió forintra ugrott. Ez a 160 millió forintos különbözet kényszerítette a cég vezetőségét arra, hogy egy 500 kilowattos napelemparkot terveztessenek. Ez a 2022-es év második felében kezdődött el, és 2023 első fél évében meg is valósult, augusztusban már a kivitelezés is elkezdődött.

– A kivitelezésre három hónapos határidejű szerződést kötött a gazdasági társaság, 150 millió forint értékben – tájékoztatott Nagy Zsolt vezérigazgató. – Volt egy olyan optimista elképzelésünk, hogy ez a napelempark már 2023 év végén termelni fog, sajnos ez rajtunk kívül álló okok miatt mind a mai napig húzódik, jelenleg ugyanis az E.ON munkatársait várjuk, hogy a rendszert átvegyék és beüzemeljék. Ha ez megvalósul, akkor nagyjából visszatérhetnénk a 2022-es áramfogyasztásunk éves díjához, ami azt jelentené, hogy nettó 200 millióról 40-50 millió forintra csökkenne az áramfelhasználás díja.

Nagy Zsolt hozzátette, az, hogy ez a rendszer még mindig nem működik, azért okoz gondot, mert a gazdasági társaság az előző évben az áramdíj emelkedése miatt likviditási problémával küzdött, hiszen csak az áramdíj emelkedése 160 millió forinttal több kiadást jelentett, aminek a hatásai áthúzódnak a 2024-es évre is. A rendszer elindultával még ebben a hideg időszakban is akár havi 4-5 millió forintot meg tudnának spórolni.