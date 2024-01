Nagy utat járt be mostanáig az egész napos rendezvény, ám ami változatlan, hogy annak középpontjában most is a település történetéhez kötődő lencse és a téli disznóvágáshoz kapcsolódó hurka áll. A térség fesztiváltérképére felkerült esemény a családokat célozza meg, így a vigasságot számos kísérőprogram és színpadi produkció színesíti. A helyi sportcsarnokban, a vásártéren ezúttal is termelők és kézművesek kínálják majd a portékáikat, fél tizenegykor itt tartják a köszöntőket is, a fővédnök Gyopáros Alpár kormánybiztos és Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökének tolmácsolásában. A szintén mikrofon mögé álló Sövényházi Balázs polgármester a szervezőcsapatával természetesen a legkisebbekre is gondolt, őket arcfestés, játékos kézműves-foglalkozások, zenés-táncos mesék, továbbá állatsimogató és pónin történő lovagoltatás várja. A közösségépítő esemény forgatagában találkozhatunk Kalló Zoltán előadóművésszel és zenekarával, Kocsis Bálint és Domokos László interaktív főzőműsorával, a „dzsembori” házigazdájával, Hajdu Péter Sátival, a borkóstolásnál Papp Ferenccel, a Fehérlófia Waldorf iskola néptáncosaival, a Lencseszemek Asszonykörével, az Alma együttessel, míg a népszerű gasztrofesztivált Pál István „Szalonna” és bandájának koncertje zárja.

A különleges ízekkel „operáló”, vállalkozó kedvű főzőcsapatok biztosan most is igazi terülj, terülj asztalkákat, kulináris élmények bőséges kínálatát varázsolják majd a zsűri elé. A nemzeti és települési értékek fontosságát felismerő Nemesvámoson idén is sokan állnak a mulatság mellé, így a program újra összehozhatja az embereket, akik jól érezhetik magukat: ehetnek egy jót, szórakozhatnak, és közben feléleszthetik a vidéki élet hagyományait.