Képes hajléktalan emberekkel szóba elegyedni az utcán, meleg ételt visz nekik, együtt ebédel velük, hogy aztán a másképp gondolkodóknak is megmutassa, hogy az arcok mögött keserű sorsok, regénybe illő életek húzódnak meg. Mert ő tudja, mi az, amikor egyetlen falat sem kerül az asztalra. Tízéves volt, meséli, amikor egyszer tűzifára sem tellett, ezt is meg kellett élnie testvéreivel. Sőt, azt is, amikor elvitte őket a gyermekvédelem, be, a gyermekotthonba, idegen arcok és falak közé. Aztán édesanyja hiába teremtette elő a tűzifát és a meleg ételt, három évébe telt még, mire visszakapta a gyerekeket. Dávid mégsem bánja, hogy így történt. Azóta jobban megbecsüli, amije van.