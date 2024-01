Rehabilitálják az interjúban a méltatlanul mellőzött céklát, bemutatják több arcát is. Arról szintén szó lesz, hogy hagyományosan milyen ételeket szoktunk enni addig, amíg megjelennek a friss tavaszi zöldségek alapanyagként. Elérhetőek a helyi termelők kínálatában például a gyökérzöldségek, a répák, az édesburgonya. A sütőtök felhasználása is variálható; nemcsak a sütőbe, a süteménybe kerülhet bele, hanem tésztafélékbe is.

Változatossá tehető a szokásos hurka-kolbász kombó - maradékmentés keretében akár fasírozott készülhet belőle, egészen egyszerűen. Somogyi Tamás mesterszakács ahhoz is tanácsokat ad, hogy a bakonyi termelők sajtjait, gombáit hogyan használhatjuk fel különböző fogásoknál, de arról ugyancsak kifejtette véleményét, miért, hogyan érdemes télen a nagy hidegekben egy kicsit másképp fűszerezni ételeinket, mint egyébként szoktuk.