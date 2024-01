– Veszprémben és térségében is a tiszta kommunikációban hiszünk, ezért is örülök annak, hogy az itt élőknek is lehetőségük volt elmondani véleményüket. A magyar emberek kiálltak hazánk szuverenitása mellett, és elsöprő többségük nemet mondott arra, hogy az életünket alapvetően befolyásoló kérdésekben mások döntsenek helyettünk. A magyarok egyértelműen fontosnak tartják hazánk szuverenitásának védelmét. Kiálltak az illegális bevándorlás elutasítása mellett, hangot adtak a béke és gyermekeink védelme fontosságának – szögezte le a képviselő.

– Köszönöm mindenkinek, aki Veszprém és térségében részt vett a nemzeti konzultáció kérdőívének kitöltésében. Mindenki számára fontos, hogy ne Brüsszelből, a fejük felett döntsenek arról, ami hazánkban történik – tette hozzá Ovádi Péter.

A képviselő kiemelte, hogy Fidesz–KDNP továbbra is ki fog állni Magyarország szuverenitása mellett, Veszprém és térségében is számíthatnak ránk értékeink és békénk megőrzésében.