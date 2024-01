- Korábban civil keretet írtunk ki működésre és rendezvényekre, amire a veszprémi egyesületek, alapítványok szabadon pályázhattak - mutatott rá az előterjesztő, Hegedűs Barbara alpolgármester. - A Covid-járvány, majd az energiaválság miatt nem volt lehetőségünk kiírni ezt a keretet, de az év második felében már meg tudtuk tenni. Nagyon örülünk, hogy 45-en pályáztak, az öt millió forintos keretösszeget jóval meghaladó pályázati anyag érkezett be.

Ezért döntöttek úgy, hogy további 5 millió forinttal megemelik a keretet, így 38 szervezetet tudnak támogatni.

- Hét olyan szervezetet nem támogatunk most a Civil keretből, melyek más forrásból tudnak részesülni támogatásból. Ilyenek az állatvédő egyesületek és a sportegyesületek - jelentette ki. Az alpolgármester kiemelte, az egyesületek kérésére változtattak a pályázati renden, a 2024-es teljes év rendelkezésre áll arra, hogy a pályázati összeget elköltsék.

Egy másik napirendi pontban azt kérdezték a képviselők: "miért kellett kötelezettségvállalást megszavaznia a testületnek a közétkeztetéssel kapcsolatosan?" Az alpolgármester az válaszolta, technikai jellegű változtatásról van szó.

- A gyermekétkeztetés, a közétkeztetés továbbra is önkormányzati kötelező feladatellátás - fogalmazott. - Az általános iskolák esetében korábban is egy több éves keretszerződést írtunk ki, ezt pályáztattuk meg közbeszerzési eljáráson. Erre van egy szolgáltatónk, aki elnyerte a közbeszerzést. Eddig az óvodák esetében az intézmények egy-egy évre kötöttek szerződést. Most úgy döntöttünk, hogy két évre írjuk ki egy szolgáltató számára a közbeszerzési eljárást, amely érinti azokat az óvodákat, amelyek nem saját konyhával rendelkeznek.