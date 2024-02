A kitűnő ételeket Trokán Péter, Jászai Mari-Díjas színművész, Kocsis Bálint mesterséf és Némethné Borsi Izabella, helybeli kürtőskalács készítő mester alkotta zsűri értékelte. Eszerint első lett a HalÁszok csapata, mely balatonalmádi halgombóc levest készített. Második helyen végzett a Hunguest Hotel BÁL, Resort csapata a berényi lucskos káposztával, őket követte Balatonalmádi Sport Egyesület, mely boszorkánytálat készített. Almádi bogrács és különdíjat kapott a Zsákbamacska csapat fokhagyma levesével, különdíjat vehetett át a Balatonalmádi Teniszklub. A főzésben részt vett Nyitragerencsés és Tusnádfürdő, Balatonalmádi felvidéki és székely testvértelepülése is.

A kitűnő hangulatú, békebeli gasztropiknikhez rendkívül gazdag kísérő rendezvényeket is szerveztek, külön gondoltak a családokra, gyerekekre, őket egyebek mellett vándorjátszótér, állatsimogató, népi játékok várták. Szerveztek kitűnő koncerteket, felléptek mások mellett felnőtt és gyermekkórusok, a helyi civilek, énekkarok, színjátszók, néptáncosok, a Vörösberényi Polgári Olvasókör táncműsorral kedveskedett, a Balatonalmádi Néptáncműhely pedig viseletbemutatóval. Bemutatkozott például az életmód klub, a kertbarát kör, a szabadidő egyesület, a nagycsaládosok, a lovasok, a kézműves szakkör, a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület, lehetett látni különféle népek táncait is. A Honismereti és Városszépítő Kör vezetésével részt lehetet venni templomsétán is, a Loyolai Szent Ignác Templomban.