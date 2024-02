A gannai önkormányzat idei első, hagyományosnak tekinthető rendezvénye a disznóvágás volt. A Mazsola névre hallgató malacot Sasvári Zoltán és Varga Béla ajánlotta fel a településnek. A fogópálinka elfogyasztása után elkábították az állatot, mely a bökést követően visszaadta a lelkét a Teremtőnek. Ezután sváb hagyományok szerint forrázták a disznót, kolomppal kaparták, majd rendfán dolgozták fel, a munkálatokból Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is kivette a részét.

– Nagy örömömre sok dolgos kezet láttam, közel 150-en voltunk – mesélte Nagy Ottó polgármester. – A cél évről évre az, hogy erősítsük az összetartozást a helyiek, illetve a gannai elszármazottak körében, töltsük lehetőleg minél többen együtt a napot, beszélgessünk, együnk, igyunk, mulassunk. Fontos megemlíteni, hogy senki sem érkezett üres kézzel: volt, aki italt hozott, bajai barátaink például pirospaprikát ajánlottak fel, a gannai asszonyok házi készítésű süteményeiről nem is beszélve. A malac nagyobb részét megettük, de gondoltunk a rászorulókra is, nekik csomagokat állítottunk össze, ahogy a nyugdíjasklubnak és a nőegyletnek is.