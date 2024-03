Az artisztika kategóriában induló, élethű cukorvirágokat bemutató alkotások nagy sikert arattak

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az ehető művészet csodáit vonultatták fel a versenyzők akik között a gyerekektől az amatőrökön át a profikig mérettek meg a cukrászok, artisztikában jeleskedők, gyerek tortát, cukorvirágot, macaront és grillázst készítők. Apró boszorkánykonyhát, tangoharmonikát, kis jurassic parkot, komplett cirkuszi manézst varázsoltak tortából, cukorból koponya és elképesztően élethű virágcsokrok sora készült, de életre keltették Micimackót, tortába rejtettek táncparkettet és kerti tavat. Kiderült, hogy marcipánt sütni is lehet, csokibombát pillecukorból is készíthetünk, a horgolt macaron pedig nem hízlal. Fény derült arra is, hogy miként kerülhet cipő az asztalra, és hogy a húsleves, meg a velős csont, a töltött csirke mind-mind cukorból is elkészülhet olyan élethűen, hogy az ember a szemének sem hihet, muszáj megkóstolnia. Ilyen módon kerültek a város nevezetességei egy ehető albumba, Michelangelotól Ádám teremtése pedig ugyancsak felért egy festménnyel.

A zalaegerszegi Marai Lászlóné amatőr kategóriában indult élethű, klasszikus vasárnapi ebédet formázó tortáival.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A szervező Diadal Egyesületet képviselő Dombóvári Katalin és Daniné Koronczi Szilvia elmondta, hogy a tapolcai női kézilabdát támogató és jótékonykodó egyesület ezúttal a sportolók mellett a balatonedericsi Olasz Flóriánt és családját segíti majd a bevétellel.

Burkolt dísztorta és forma kategóriában indult a panda macival az erdőkertesi cukrász, Farkas Katinka

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az eseményt megnyitva Dobó Zoltán polgármester maga is elámult azon, hogy mekkora az érdeklődés, örömét fejezte ki ennek kapcsán és reményét, hogy a szervezők minden céljukat elérik az eseménnyel. A versenyen a zsűriben Reichert Mira, Juhászné Szántó Csilla, Hérics Máté és Jakabfi Dávid a cukrászati remekek külalakját, harmóniáját, színvilágát értékelte az íz mellett. Az eseményen helyi és környékbeli kézművesek gasztronómiával foglalkozó kereskedők, szolgáltatók mutatkoztak be, valamint táncos programok és cukrászati bemutatók követték egymást a színpadon.