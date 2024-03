Pócsi Béla nemzetközi hírű díszmadár tenyésztőt arról kérdeztük, hogy miért több a madár? Hozzá is sok visszajelzés érkezett, közelről, s távolról egyaránt azzal kapcsolatban, hogy a mostani télen sokkal több vadon élő madár jelent meg az etetők környékén, mint korábban bármikor. Ezt ő is tapasztalta, azonban nem csak a vadon élő, hanem a saját egzotikus madárállományánál is szokatlan, s eddig nem jellemző változásokat figyelt meg.