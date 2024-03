Az Öreg-Bakony legszebb része sem hulladékmentes sajnos, elkel itt is a szemétszedés. Most viszont sokkal tisztább lett a várhegy oldalában lévő túraútvonal, így szebb kilátásban lehet részünk, ha kirándulási célpontunk a cseszneki vár, ami a Bakony őre, egészen közel van a Bakony fővárosához, Zirchez.

Amberger Dániel cseszneki várkapitány. A várnagyok a középkorban ügyeltek a tisztaságra, mai utódjuk feladatának érzi a szemétszedés megszervezését

Fotó: Rimányi Zita/Napló

– A cseszneki vár környezete, az erődítményhez vezető több túraútvonal már hemzsegett a szeméttől. Az ősztől kezdődően ez egyre jobban látszott, ugyanis a lombozat lekerült a fákról és be lehetett látni közéjük. Az erdő rengeteg hulladék helye lett, sajnos. Ez a várból kitekintve is nagyon kellemetlen látványt nyújtott. Ezért szerettem volna egy akciót szervezni, ami a vártnál sokkal jobban sikerült – mondta el lapunknak Amberger Dániel, a cseszneki várkapitány. Egy rendes várnagynak egyébként az ilyesmi mindig is dolga volt, a középkorban is, még, ha traubis üveggel nem is találkozhatott.

Summa-summárum: Tíz zsáknyi hulladék, plusz az építési törmelék már nem szennyezi a cseszneki vár környékét Fotó: cseszneki vár

Summa-summárum: összesen tíz darab hatvan literes zsák lett tele szeméttel és rengeteg nagyobb darab olyasmit is összegyűjtöttek az önkéntesek, ami építési hulladéknak számít. Felszedtek a földről kidobott matracot például. Rendkívül jó hangulatban telt a munka és mindenkit az érdekelt, mikor lesz a következő hasonló alkalom.

Panoráma az Öreg-Bakonyban, kilátás a cseszneki várból. Bosszantó, ha ebbe belerondít néhol az eldobott műanyag

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A cseszneki várhoz szemétszedésre érkezőknek kesztyűt és vizet a szervezők, a várkapitány és munkatársai biztosítottak. Csak jókedvüket kellett magukkal vinniük.