– Nem igazak azok a hírek, amelyek szerint bezárják és elveszti létjogosultságát az intézmény. Takács Péter államtitkárral egy hónappal ezelőtt egyeztettem, és még több körben tárgyalok vele, valamint Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel ugyancsak arról, hogy miként oldható meg a 24 órás ügyelet. Minden lehetőség adott ahhoz, hogy ez a jövőben megvalósuljon, ennek érdekében folynak az egyeztetések. Országos, így megyei szinten is vizsgálat folyik az ügyelettel kapcsolatban. Nagyon szeretnénk elérni, hogy Tapolcára is visszakerüljön első körben a 24 órás ügyelet – sorolta Lasztovicza Máté, a Fidesz polgármesterjelöltje.

Lasztovicza Máté, a Fidesz polgármesterjelöltje

Ami az egyes osztályokat illeti, e témában is voltak már egyeztetések. Az orvos­hiány országos szinten jelentős, többek között ezért sem valósítható ez meg most. Úgy gondolom, hogy a tapolcai kórháznak a jövőben minél nagyobb létjogosultsága kell hogy legyen, hiszen a térségben tavasztól őszig megtöbbszöröződik az itt tartózkodók száma, s nem mindegy, hogy a közelben milyen az egészségügyi ellátás. Ezért is lenne nagyon fontos az ügyelet.

– Már most is ezen dolgozom, amikor polgármesterjelölt lettem, már akkor beszéltem e kérdésekről Takács Péterrel. Amennyiben a választók bizalmat szavaznak nekem, ezen is dolgozom majd. A kórház épületének mérete véleményem szerint megfelelő, azt kell megvizsgálni, hogy a felszereltség kielégíti-e a mai elvárásokat. Fejlesztést lehet ide hozni, a kormányzati szándék is ez – mondta Lasztovicza Máté.

Hozzátette, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatot írt ki szolgálati lakások kialakítására, szeretné, ha Tapolcán is tudnának helyet adni fiatal szakembereknek, akár orvosoknak.