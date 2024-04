Mindegyik képhez tartozik egy történet, egy élmény, egy hangulat. Így meg lehet ismerni azt, hogy milyen Csopak a parton túl. – Személyes kedvenceim azok a fotók, amelyek egy-egy pillanatot örökítenek meg, az idő kiragadott állomásait, amelyek mégis szinte történeteket mesélnek el, és ha ránézünk, átérezzük, magunk is átéljük a pillanatot – vélekedett Ambrus Tibor. Aláhúzta, talán mi magunk is jártunk a helyszínen, ugyanúgy lubickoltunk a naplementétől megvilágított Balatonban, ugyanazon az ösvényen sétáltunk a szőlőtőkék között. Lehet, hogy nem is szükséges már szavakkal megfogalmazni, miért is szeretjük Csopakot. A megélt idő, az érzés közös. Az a szívmelengető érzés, hogy otthon vagyok, hogy megérkeztem, jegyezte meg.