A Déli pályaudvar egyik nap sem indít és nem fogad vonatokat – tájékoztatta lapunkat a Mávinform. Azt is közölték, hogy a változás érint már néhány péntek esti és még hétfő hajnali vonatot, illetve vonattal utazókat is. A teljes lezárás ideje alatt síncseréket, váltóalkatrészek cseréjét, az ágyazat zúzottkő-pótlását, valamint a felső vezeték és a biztosítóberendezés karbantartását végzik, és új betonaljakat építenek be. Nagygépes vágányszabályozás is lesz több váltón és vágányszakaszon. A vasúti pálya közvetlen közelében lévő zöldterületeket megtisztítják a növényi hulladéktól, s az állomás teljes területén javítják, korszerűsítik a térvilágítást.

Veszprémből indult el egy IC. A vonattal utazókat hétvégén a Déli helyett a Keleti pályaudvarra viszi

Fotó: Benkő Péter/Napló

Hogyan érinti mindez a Veszprém vármegyéből a fővárosba utazókat? Egyrészt a Bakony és a Göcsej InterCityk jelentős része a Keleti pályaudvarra érkezik és onnan indul. Kivétel a Déli pályaudvarról 6 órakor, valamint 20 órakor Szombathelyre induló Bakony IC-k, melyek Kelenföldről indulnak. Szombaton a Déli pályaudvarról 5 órakor Zalaegerszegre induló Göcsej IC-re szintén Kelenföldről indul. A Zalaegerszegről 15.49-kor, 19.49-kor induló Göcsej IC végállomása Budapest-Kelenföld lesz, ugyancsak ide érkezik a Szombathelyről 18.42-kor induló Bakony IC és a Celldömölkről 4.39-kor Budapestre induló személyvonat.

Bizonyos vonatok csak Kelenföldig közlekednek

Fotó: Benkő Péter/Napló

Megtudtuk, lesznek más változások a 20-as vonalon, a Székesfehérvár–Szombathely vonalon zajló karbantartási munkálatok miatt április 13-án és 14-én a Göcsej IC csak Ukkig közlekednek, onnan pótlóbuszokkal kell utazni.

A tapolcai sebesvonatok Budapest-Kelenföldre érkeznek, onnan is indulnak, ahogy a reggel Balatonfüredről 5.51-kor induló személyvonat is.

A tapolcai sebesvonatok Kelenföldig járnak, illetve onnan indulnak vissza

Fotó: Benkő Péter/Napló

Jó hír, hogy mindkét nap pótlóbuszok közlekednek a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között, a fel- és leszállási helyet a Déli pályaudvarnál a Krisztina körúton, a villamosmegálló vonalában a vérmezői oldalon biztosítják. A buszok 3.50 és 23.20 között félóránként közlekednek, Kelenföldön az őrmezői buszvégállomáson állnak meg.

A Déli pályaudvar utasforgalmi területei közül a pénztárcsarnok, a váróterem megközelíthető lesz, az ügyfélszolgálat működik, a jegykiadó automaták üzemelnek.