A Solar Boat nemzetközi versenyek Európa számos rangos egyetemét érintő versenysorozat, amelybe a Pannon egyetem az egyetlen Balaton-parti felsőoktatási intézményként bekapcsolódik.

- Egészen biztosan vagyok abban, hogy semmi nem szimbolizálhatná jobban a Pannon Egyetem jövőbeni vízióit, mint a SolarBoat, a napelemekkel működő hajók Balatonra tervezett világkupa futamának közös megrendezése stratégiai partnereinkkel együttműködésben. A Pannon Egyetemet telephelyeinek földrajzi fekvése természetes módon a Balaton egyetemeként definiálja, amit jövőbeni stratégiánkban a korábbiaknál is hangsúlyosabb módon láthatóvá is kívánunk tenni. A térségi szereplőkkel való gyümölcsöző együttműködéseinkre is büszkék vagyunk, amelyeknek a köre most újabb hangsúlyos elemmel bővül. Az elért kutatási eredmények alapján a Pannon Egyetem ma is a nemzetközi térben ismert, ezen azonban mindig akad javítani való. A SolarBoat verseny neve ellenére egy európai innovációs seregszemle a fenntartható megoldások jegyében, és mi nem az, ha nem a napelemes hajtás nyáron a tavon? A Pannon Egyetem a fenntarthatóság területén az innováció fellegváraként határozza meg önmagát, így e közösen megvalósítani kívánt zászlóshajó program számunkra telitalálat - fogalmazott Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

- A VEB2023 EKF programjában a Balaton egyszerre van jelen, mint sokak által kedvelt kulturális-pihenési tér, és mint egy természeti érték, amelyet öko-tudatos környezethasználattal kell védenünk, óvnunk. Természetes stratégiai partnerünkkel, a Pannon Egyetemmel a fenntarthatóság jegyében örömmel dolgoztunk ezen a terven, hiszen a Solar Boat verseny kiegészül még egy mindkettőnk számára nagyon fontos elemmel, az innovációval is. Egy napelemekkel meghajtott verseny a felhőtlen szórakozás örömét adhatja, mert a megújuló energiák használata kevéssé terheli a környezetet, ugyanakkor a sikerhez az egyetemisták minden kreativitására szükség van– ezért is álltunk örömmel a verseny mögé – emelte ki Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

- Technikai sport lévén a vitorlázás jellemzője a folyamatos technikai újítások bevezetése, melyek okán egyre megbízhatóbb és egyre nagyobb teljesítményű vitorlások szelik a vizeket szerte a világon. A vitorlázók számára az innováció ösztönzése, a fenntarthatóság, a környezetünk megóvása összecseng a Solar Boat Challenge filozófiájával, ezért a Pannon Egyetem megkeresését követően az MVSZ örömmel vállalt partnerséget a 2023. évi esemény megszervezésében. Az MVSZ és tagszervezetei átlagos 180 versenyt és egyéb vízi rendezvényt szerveznek országszerte évente, így a szakmai tudásunk, a versenyrendezéshez szükséges eszközállományunk, valamint a helyismertünk mind-mind támogatni fogja a sikeres rendezést – mondta el Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

- Városmarketing szempontokat is figyelembe véve a nemzetközi verseny megszervezése jelentős előnyöket hozhat Balatonalmádinak, valamint régiós szinten is, mint Veszprém - Európa Kulturális Fővárosa együttműködő partnertelepüléseként a 2023. év számunkra is kiemelt jelentőségű év, melynek egyik legfontosabb eseménye lesz a verseny. A jövőben további együttműködések is körvonalazódhatnak a felek között – tette hozzá Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város Önkormányzat polgármestere.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

- A Pannon Egyetemen büszkék vagyunk arra, hogy a színvonalas oktatási tevékenység mellett számos élenjáró kutatás-fejlesztési projektben vagyunk érdekeltek, és ezek közül több is kapcsolódik a körforgásos gazdaság és a megújuló energiák felhasználásához. Azt gondolom, hogy egy egyetemnek a szakmai munkán túl minden körülmények között élen kell járnia abban is, hogy a legnagyobb társadalmi kihívásokra felhívja a figyelmet, „utat mutat”, és jó példával jár elöl. Főként ez a gondolat vezérelt minket akkor, amikor elhatároztuk, hogy jobban fel szeretnénk hívni a figyelmet a napenergiában rejlő lehetőségekre. Bízom benne, hogy ez a projekt – amellett, hogy az intézmény számára egy remek technológiai kihívás – egyszerre lesz egy sikeres nemzetközi EKF rendezvény, valamint hatékony figyelemfelhívás a megújuló energiák minél szélesebb körű használatára – zárta beszédét Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja.