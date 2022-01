A megyeszékhely és az ország legnépszerűbb nyaralóövezete egy év múlva, január 21-én és 22-én, a Himnusz születésének 200. évfordulójához, a magyar kultúra napjához csatlakozva ünnepli kulturális évadjának indulását tájékoztatott a VEB2023 EKF. Az EKFévadok a program több évtizedes hagyományai szerint nyitóünnepséggel és a hozzá kapcsolódó eseménysorozattal indulnak. A megnyitók sajátossága, hogy több programelemből épülnek fel.

Az ünnepélyes nyitóceremónia – amelyre Európa minden szegletéből érkeznek diplomaták és kulturális szakemberek – látványos show-műsorból, valamint sok, egymástól független szórakoztató eseményből áll össze.

– A nyitóesemény mindig ékköve az Európa Kulturális Fővárosa programoknak, ezeket az eseményeket nagy nemzetközi médiafigyelem kíséri. Éppen ezért mi a magyar kultúra napján szeretnénk elindítani évadunkat, hogy ne csak Veszprém és a Bakony–Balaton-régió, hanem velünk együtt az egész ország megmutathassa magát ezen a jeles napon – mondta Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója.

A veszprémi EKF-program számtalan kulturális, művészeti eseménnyel és projekttel, közösségépítő programmal, valamint infrastrukturális fejlesztéssel készül 2023-ra. A kulturális évad programját a cím betöltése előtti ősszel jelentik be.

A VEB2023 EKF azt is közölte, hogy már idén is számos program várja az érdeklődőket a térségben: ezúttal is itt rendezik meg a Magyar Mozgókép Fesztivált, folytatódnak a Romkoncertek. Útjára indul a Holtszezon irodalmi fesztivál, kiteljesedik a KultHáló és Pajta program, és elkezdődik a Balatorium ökoművészeti programsorozat.

A VEB2023 EKF program nemcsak saját produkciókat hoz létre, hanem együtt dolgozik a már meglévő helyi események szervezőivel is, és nyílt pályázat útján számos civil szervezettel, intézménnyel, régiós partnerrel.

Így a programmal szoros partnerségben valósul meg 2022-ben a VeszprémFest, a Veszprémi Utcazene-fesztivál, az Auer-fesztivál, A Tánc Fesztiválja, a Veszprémi Régizenei Napok, a Klassz a parton rendezvénysorozat vagy a Kapolcska fesztivál.