A Márkói Kamara TehátRum a település lakóiból alakult. A társulatot nagyon sokszínű érdeklődési körű és sokféle foglalkozású ember alkotja. Ami közös bennük, az a színházzal szembeni érdeklődés és a jókedv.

A Pajtaszínházi Szemlén ”A bőgős fia meg az ördögök” című népmesét adták elő, amelyet a társulat vezetője, Kiss György írt színpadra. Az előadás szakmai mentora Módri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház színművésze volt. A programban való részvételt a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága segítette.

Forrás: Facebook/Márkói Kamara TehátRum

Kiss Györgytől megtudtuk, hogy az előadás remekül sikerült, a közönség jól fogadta a darabot, amely a próbák során egyre jobban összeállt, és a premieren kerekedett ki igazán. Jól érvényesült a humor, de a feszültebb részek mondandóját, illetve a darab szokatlan formanyelvét is jól fogadta a közönség. Ugyanis bábok és különböző szín-, illetve fényváltások is szerepet kaptak a színpadi, bábos meseelőadásban. A közönség egyébként összesen nyolc társulattól láthatott egy-egy új darabot a VII. Pajtaszínházi Szemlén.

A márkói társulat tagjai számára a fellépésen túl nagy élmény jelentett az is, hogy a pakolás és készülődés során bejárhatták a Nemzeti Színház néhány „rejtett zugát” is. Az emlékezetes fellépésről természetesen rengeteg fotó is készült.