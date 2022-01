– A koronavírusjárvány miatt a múlt évben – ahogy az azt megelőzőben is – rendkívüli helyzetben igyekeztünk helytállni. Már voltak tapasztalataink e téren, a pandémia kezdetétől elvittük az élő színházat nézőinkhez. Tavaly ugyancsak lakókörnyezetekben, szabadtereken parkokban biztosítottuk az előadások feltöltő erejét. Még erősebb kapcsolatot tudtunk kialakítani ezáltal közönségünkkel, miközben ők olyan hálával fordultak felénk, amely meggyőzött minket arról, jó úton járunk. Ez a kölcsönös egymásrahatás motiválta jelenlegi, Lélekerősítő nevet viselő évadunk összeállítását. Ugyanakkor az elmúlt esztendőben – ahogy a szabályok engedték – igyekeztünk azonnal a normál mederbe visszatérni működésünk során. Az az alapelvünk, hogy ne maradjon el előadás, inkább találjuk ki mit mivel lehet helyettesíteni, hogy ne maradjanak élmény nélkül nézőink, ne okozzunk hiányérzetet, találjunk megoldást minden helyzetben – kezdte tájékoztatását Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser, mentálhigiénés szakember.

Két fesztiváljukat a járványhelyzethez igazították tavaly. Gyakran szerveztek szabadtéri produkciókat. Gyerekeknek, fiataloknak szóló nyári táboraikat meg tudták tartani. Egy régi nagy vágya szintén teljesült a vezetésnek: meghirdették a PetőfIfIakadémiát, mely négy féléves képzést nyújt, színházi háttérszakmákat sajátíthatnak el a diákok. Az első félév tapasztalatai alapján Kellerné Egresi Zsuzsanna elmondta, hogy fantasztikus, mi mindent adnak élményben, ötletben az oktatók a hallgatóknak és viszont mennyit kapnak a diákoktól. Minden olyan területre kiterjed a kurzus, amely a színház világában fellelhető, mindent megtapasztalhatnak a lelkes fiatalok elméletben, gyakorlatban egyaránt és a közösség építésére, a személyiség fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet a színház. Régi szlogenjét, ami úgy szól, Közösségben a közönséggel, kiegészítette azzal, hogy minden helyzetben.

Karácsonyi és szilveszteri ünnepi előadásaikat tavaly már megszervezhették. Felemelő pillanatokat élhettek át a nézőtéren ülőkkel együtt. Az év végi hajnalig tartó élőzenés mulatságot ugyancsak megtarthatták. A teltházas szilveszteri előadást követően mintegy százan gyűltek össze a színházépület gyönyörű előcsarnokában, hogy együtt ünnepeljenek. Sok megerősítő visszajelzésben kiemelik a színházbarátok, a színház társadalmi szerepvállalásának erősségét, fontosságát és a nézők mindennapjait befolyásoló pozitív hatását.

Darabjaikra Veszprém környékéről és távolabbról rendszeresen érkeznek érdeklődők. Többek között Budapestről, Székesfehérvárról, sok megyéből vannak visszatérő, sőt bérletes nézőik. Az ősszel kezdődött évadukban már a negyedik nagyszínházi premierre készülnek. Nagy vállalkozás A mindenség elmélete című mű színpadra állítása. Stephen Hawking élete alapján írattak egy új drámát, az igazgatóhelyettes ötlete nyomán. Erről ő elmondta, hogy a Covid-időszak legrosszabb részének köszönhető, hiszen amikor önkéntes karanténba kényszerült, akkor foglalkozott mélyebben Hawking életével. Felismerte, milyen jól illusztrálja, hogy van kiút minden rosszból, ezért segíthet a járványhelyzetben és utána is ez az életút. A híres fizikus ugyanis gyógyíthatatlan betegsége, lesújtó orvosi diagnózis ellenére az életet választotta, jelentős eredményeket ért el a tudományban, kiteljesítette magánéletét, ezzel példát mutatva.

– Lélekerősítő évadunk minden darabja ezt a szándékot erősíti, más-más formában ezt sugallja. Eltérő történetekkel ugyan, de mind a pozitív hozzáállás erejét húzza alá. Már az utolsó nagyszínpadi premierre is javában készülünk. A Mozart! című musical nagyszabású vállalkozás, a jogtulajdonosnak meg kell feleljünk, miközben a társulat tanúbizonyságot tesz kreativitásáról. Februárban kezdődnek a próbák, április elsejére tervezzük a bemutatót – ez nem tréfa. Emellett a Latinovits-Bujtor Játékszínben szintén izgalmas témákat dolgozunk fel, a továbbiakban kortárs ősbemutatóval készülünk és hamarosan elkezdjük a Nyolcvan vödör levegő című előadás próbáit. Lélektől-lélekig Érzékenyítő Fesztiválunkat és a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivált idén, tavasszal és nyáron ötödik alkalommal rendezzük meg. Remélhetőleg már nem kell speciális körülmények között, a szokásostól eltérő módon megtartani ezeket, hanem a koronavírus előtti időkhöz hasonlóan belakhatjuk a színházkertet és épületünket. Változatos programokkal készülünk 2023-ra is, amikor Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lesz, ez addig is sok feladatot kínál – sorolta Kellerné Egresi Zsuzsanna.