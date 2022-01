Az Érintkezések/Contacts cí­mű tárlaton 24 alkotó mutatkozik be a Dubniczay-palotában. A kiállításon tíz kortárs ékszerművész (Ádám Krisztián, Börcsök Anna, Diriczi Csenge, Gera Noémi, Harsány Patrícia, Jermakov Katalin, Kecskés Orsolya, Tóth Zoltán, Ujvári-Zsiga Luca, Vékony Fanni) és 14 textiltervező iparművész (Balázs Viola, Csíkszentmihályi Réka, Horváth Evelin, Kollár Ágnes, Molnár Réka, Lőrincz V. Gabi, Pájer Emília, Regős Anna, Ruttka Andrea, Söptei Eszter, Szigeti Szilvia, Vereczkey Szilvia, Vető Márta és Zimonyi Gwendolin) munkája látható.

Grászli Bernadett igazgató köszöntőjében kiemelte, a kiállítással olyan műfajok – design, iparművészet – felé nyitnak, amelyek változatosabbá teszik az intézmény kínálatát. Markovits Alíz, a VEB 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) vezérigazgatójának köszöntőjét Dallos Krisztina, a szervezet kulturális projektmenedzsere olvasta fel. Többek között elhangzott, az EKF és a Művészetek Háza együttműködésében intézményi felújítás, valamint kiállítások és közösségi programok valósulnak meg.

German Kinga egyetemi docens megnyitójában hangsúlyozta, a tárlaton talált tárgyak, formázott anyagok, geometrikus minták és naturalisztikus motívumok között bolyong a látogató. A falakon szövött és nyomott textilek függenek, a terem közepén vitrinben láthatók az ékszerművészek munkái. A textil- alkotások között akadnak olyanok, amelyek műtárgyként jöttek létre, továbbá olyan munkák is, amelyek anyagai bútorszövetként, párna vagy más lakberendezési tárgy bevonataként is működnek. Az ékszerek között nyakékek, kitűzőbross, fülbevalók, gyűrűk, karkötő és galvanoplasztika is található. Az alkotások gyakran hétköznapi tárgyak – parafadugó, söröskupak, alumíniumdoboz teteje – felhasználásával készültek, és szabad értelmezési keretet nyitnak a befogadónak.

A megnyitón Góbi Rita táncművész improvizációját láthatták az érdeklődők. A kiállítás – amelynek kurátora Dohnál Szonja galériavezető – április 18-ig látható a Dubniczay-palotában.