A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek farsangi koncertjét az intézmény közösségi oldalán közvetítették csütörtökön, a helyi televízió közreműködésével. A díszteremben Tóth Éva magánénektanár és Kemenczki Gábor gitártanár Piroska és „Zenebarát” bőrében köszöntötte a különféle jelmezbe bújt zenészpalántákat, majd frappáns műsorközlésük mentén több mint húsz tanítvány egyéni és kamara-, hangszeres és énekes produkciója hangzott el.

Horváth Adrián intézményvezető felidézte, az ünnepkör hagyományos koncertje tavaly elmaradt a koronavírus-járvány okán, ám ezúttal szükségesnek ítélték a megszervezést, egyelőre a hozzátartozók nélkül.

– Már halljuk mi is a gyerekeken, hogy kezdenek elszokni a szereplésektől. Tehát mindenféleképpen, a megmérettetésekre való tekintettel is, koncerttapasztalat-szerzés gyanánt tartanunk kell ilyen alkalmakat. A farsangi koncertünk annyiban más, hogy minden növendék beöltözve játszik. Idén is önkéntes alapon történt a szereplés, szerencsére népszerű a gyerekek körében, mindig sokan jelentkeznek rá. Tavalyelőtt például kettőt kellett tartanunk, hogy mindannyian beleférjenek. Továbbra sem szeretnénk beengedni a szülőket a Covid-helyzet miatt, ezért a fellépőkből és a tanárokból tevődött össze a közönség. Az élő közvetítés visszanézhető a közösségi oldalon – mondta el Horváth Adrián, hozzáfűzve, nem kimondott farsangi, hanem a dalrendnek megfelelően tanult, vidámabb, egyszerűbb hangvételű szerzeményeket választottak a repertoárba.

Péntek Lívia Lilla gitárnövendék gengszternek öltözve adta elő a Virágéknál ég a világ című népdalt. Mint mondta, az az álma, hogy gitározzon és együttese legyen. A fellépés segít hozzászokni a közönséghez, ezért később is szívesen szerepel. A lovagnak öltözött Illés Barnabás mindig is szerette a fúvós hangszereket. Büszkén osztotta meg, hogy a beiratkozásakor a nagy tubát azonnal meg tudta fújni, de kiskora miatt egyelőre trombitán tanulhat, amit időközben nagyon megkedvelt, így nem biztos, hogy később váltani fog. A tehenészlánynak öltözött Balogh Lauretta és nővére, a pásztorjelmezes Liliana egyaránt zongorázni tanul, egy, illetve négy éve. A hangszerválasztásukban ugródeszka volt, hogy a család beszerzett egy zongorát.