Az alkotásokat, szám szerint 32 darabot az Ajkai Eötvös Loránd-Kossuth Lajos Általános Iskola 2. A és 2. B osztályos diákjai készítették, akik tanítójuk, Szolga Andrea és Jágerné Mádl Ildikó segítségével ismerték meg egykori kollégájuk A varázsmag szövetsége című könyvét. A találkozón is ez a két osztály vett részt.

Az ajkai származású szerzőtől megtudtuk, a könyv megjelenését követően felvette a kapcsolatot egykori munkatársaival, akik szívesen elolvasták és a kisdiákokkal együtt feldolgozták azt. A rövid, érdekes történetek elmélyítését segítő feladatlapot az internetről töltötték le. Miután azzal elkészültek, minden gyermek a számára legérdekesebb részt rajzolta le, amelyből a találkozó előtt a könyvtárosok kiállítást rendeztek be. A szerző hosszasan nézegette a rajzokat, majd kiválasztotta azt a hármat, ami neki a legjobban tetszett. Wágner Dóra, Szabó Larissza és Róth Álmos kapott ajándékot a szép munkájáért.

M. Nyirő Mária, aki első közönségtalálkozóját tartotta szülővárosában, elmondta, hogy az ismerős környezetben jobban izgul, mint ott, ahol ismeretlenként mutatkozik be. Mielőtt az osztályok megérkeztek, minden székre szív alakú perecet tett, hogy a gyerekek azt elfogyasztva jobban ráhangolódjanak a mesére. Kérdésére a gyerekek elmondták, hogy a főszereplő, Dóri jó tanuló, segítőkész, sokat olvasó, érdeklődő kislány, akit ennek ellenére vannak, akik csúfolnak. Az írónő kérdésére, hogy kit csúfoltak már, csaknem minden kéz a magasba lendült, majd amikor arra volt kíváncsi, hogy ki csúfolta már a társait, már nehezebben vallották be, hogy bizony néha előfordul. Mária kérdésére pontosan megfogalmazták, hogy milyen fájó érzés a csúfolás, és megígérték, nem tesznek olyant. Az is kiderült, hogy a gyerekek szeretnek olvasni, többségük a gyermekkönyvtár rendszeres látogatója.

Forrás: Gyarmati László

A varázsmag szövetsége című könyvet, amelynek teljes bevételét a szerző a súlyos beteg gyermekeknek élményt nyújtó Csodalámpa Alapítványnak ajánlotta fel, a könyvtárból is kikölcsönözhetik az érdeklődők.