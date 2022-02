– Az év folyamán rengeteg társasjátékkal várjuk majd látogatóinkat. Erre már régóta készülünk, a játékok egy részét kölcsönözhetővé is tesszük majd. Erre azért van szükség, mert a társasjátékok egyrészt igen drágák, s akadnak olyanok, amelyekkel csak egyszer lehet játszani. Ezeket kölcsönözhetővé tesszük, hiszen ezáltal olyan pluszszolgáltatást tudunk nyújtani, amit az olvasóink – ezt az előzetes igényfelmérésünk is bizonyítja – kedvelni fognak – mondta el Budai László. A városi könyvtár vezetője megjegyezte, február 1-től a díjszabásukat enyhe mértékben ugyan, de emelni kellett. – Kedvezményeket biztosítunk azoknak a régi olvasóinknak, akik legalább öt éve folyamatosan beiratkozottak, s nem halmoztak fel soha tartozást. Ezzel is jutalmazzuk a hűségüket. Emellett pozitív változás, hogy az internetezés és a wi-fi teljesen térítésmentessé vált a könyvtárban.

A bevezetőben említett társasjátéknapot február 19-én, szombaton délelőtt tartják a könyvtárban. A nap folyamán többféle játékot is kipróbálhatnak az érdeklődők. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. – A társasjátéknapra minden korosztályból várunk érdeklődőket. Gyerekeket, családokat és fiatal baráti társaságokat egyaránt. Van már egy alapkészletünk, amit folyamatosan bővítünk. Rendelkezünk kvíz- és memóriajátékokkal, partijátékokkal, vidám, asszociációs kvízjátékokkal, de történelmi és stratégiai játékokkal is – mondta Molnárné Csizmadia Jolán, a társasjátéknap szervezője.

További érdekesség az intézményben, hogy egész hónapon át tartó játékot is hirdettek Mentsd meg a könyvtárat! címmel. – A játék alaptörténete, hogy egy varázsló átkot szór a könyveinkre. Ez az átok a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes regényekből kiemel szereplőket, szimbolikus tárgyakat, amelyeket mi lefotózunk, és megosztjuk az olvasóinkkal a könyvtár közösségi oldalán. Az átok csak úgy törhető meg, ha megfejtik, hogy az adott feladvány melyik könyvre vonatkozik. Ha egy feladványt túl nehéznek ítélnek, akkor három alkalommal tőlünk, a könyvtárosoktól is kérhetnek segítséget. Korosztályi megkötése nincs a játéknak, ráadásul nem csak a beiratkozott olvasók játszhatnak, egy regisztrációt követően bárki részt vehet benne – mondta Barta-Rőhri Beatrix könyvtáros.