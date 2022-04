Eich Mária, a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Naplónak elmondta, írt az EKF 2023-ra egy pályázatot, aminek azt a címet adta, hogy Hidak. A Wunderbar fesztivál kapcsán is azt szerették volna elérni, hogy a különböző generációknak, akiknek köze van a német nyelvhez, legyen lehetőségük programokon keresztül egymással ismerkedni, barátkozni. Ez a pályázat, a Híd egyébként nyár végén és télen is folytatódik, hasonló programokkal. Mint fogalmazott, a németségnél is gond, hogy az idősebb korosztály az, aki aktívabb, ezért ragaszkodtak a személyes találkozásokhoz. Hangsúlyozta: a fesztivál a német nyelvről szólt.

Az elnök beszélt arról is, a rendezvényen arra törekedtek, hogy mindennap legyen olyan program, ami a kicsiktől a nyugdíjasokig megszólít mindenkit. Kiemelte, a szervezés decemberben kezdődött, és arra törekedtek, hogy megszólítsák azokat, akinek bármilyen köze van a németséghez. A legnehezebb dolguk a cégekkel volt, ennek ellenére 18 különböző intézmény és egyesület állt a Wunderbar fesztivál mellé.

A sok színes program közül sok nyilvános volt, így a Kossuth utcai németórák és flashmobok csakúgy, mint a társasjáték-délután. A Dózsa iskolában csokiprojekt volt, de felolvasónap is. A Lovassy gimiben pedig a Mi svábok mindig jó magyarok voltunk című filmet kötötték össze egy közönségtalálkozóval a szervezők. A gálára pénteken került sor, ami hatalmas érdeklődést hozott, alaposan meglepve Eich Máriáékat. Az Agórában állóhely sem jutott sokaknak.

Forrás: Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat/Facebook

Másnap pedig húsvéti játszóházba várták az érdeklődőket, ahol német nyelvű mondókákkal készültek és kalácsot is sütöttek a kézműveskedés mellett.

A konklúzió? Azt a célt, amiért belevágtak, messze túlteljesítették, ezt mondta Eich Mária, aki szerint nagy segítség volt számukra az EKF-pályázat, amelyen keresztül sok mindent megtudtak valósítani. Mindezek mellett a német, svájci, osztrák követségek is támogatták az eseményt.