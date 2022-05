VESZPRÉM Az iskola könyvtártermében mutatták be az Ipari iskola dalát, amelyet vastapssal üdvözölt a suli diáksága, a tanári kar, és az intézmény vezetősége is. Az eseményen rész vett Kavalecz Gábor, a szakképzési centrum főigazgatója is.

- Minden az idei sítáborban kezdődött - elevenítette fel az iparis dal és klip előzményeit Kobán László, az Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum igazgató-helyettese.

Elmondta, a síelés mellett természetesen évről évre mást is csinálnak a népszerű osztrák sípályán, hiszen a közösségformálásra, a szabadidő hasznos eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetnek.

- Nagyon sok zenét hallgatunk, így minden évben van a tábornak egy, úgymond zenéje, ami átjárja az az évi napokat - magyarázta Kobán László. - Az idén valaki betette a Rubber Puppet zenekar, Ha végigsétálsz a Kossuth utcán című nótáját. Nagyon örültem, mert amellett, hogy szeretem, a dal Veszprém ikonikus nótája. Ráadásul a Rubber Puppet teljesen Iparisokból álló banda.

A sítáborban aztán volt egy műsor és a tanárok egy kicsit átdolgozták nevezett számot, ami annyira jól sikerült, hogy Kobán Lászlóék elhatározták, hogy elkészítik Iparis nótának, amolyan iskolai indulónak. Megtudtuk, zenekart maguk verbuváltak, ám úgy érezték, hogy mindez akkor tud nagyot szólni, ha van benne komoly művész is.

- Én tanítottam, ide járt az iskolába az Esti Kornél zenekar frontembere, Bodor Áron, aki első szóra jött és segített nem csak a szövegírásban, hanem az előadásban is - árulta el az igazgató-helyettes.