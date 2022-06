Méltatta Hebling Zsolt, Alsóörs polgármester az eseményt, mert ehhez hasonlót még nem rendeztek meg náluk. Örömmelszólt arról, hogy a kiemelkedő programoknak a Varázserdő, illetve az ott lévő Amfiteátrum (Amfi) ad helyszínt. Aláhúzta, az egyházi könnyűzenei találkozó az Amfi nyárindító kiemelt jelentőségű, unikális rendezvénye, méltó eseménye a 750 éves település idei jubileumi megünneplésének.

A rendezvény a páratlan szépségű Varázserdőben lesz, amelyben található a planetárium, az interaktív játéktér és rendezvények helyszín, az Amfiteátrum.

A Varázserdőt tavaly ősszel adták át, miután rekultiválták a volt kőbánya területét. A helyszínen eddig is hatalmas sikere volt már egyebek mellett a színházi előadásoknak, és ott tartották meg a téltemetőt és a gyermeknapi rendezvényt is.

A szép természeti környezetben lévő helyszínen nyáron koncerteket, előadásokat és színházi produkciókat szerveznek. Berkes Péter római katolikus plébános örömét fejezte ki, hogy Alsóörsön rendezik meg a különleges eseményt. Kálmán Csaba református lelkipásztor fontosnak tartotta, hogy az egyház menjen a mostanihoz hasonló rendezvényekkel a hívek közé. Bízik benne, sok család is felkeresi a találkozót.

Dobrosi Zsolt, az Amfiteátrum üzemeltetője, a rendezvény ötletgazdája a programismertető apropóján utalt rá, régóta tervezte az ingyenes eseményt, melyet reményei szerint sokan felkeresnek majd. Elhangzott, a két nap alatt számos koncertélmény és gyerekprogram várja a látogatókat. Péntek este Steinbach József püspök és Kálmán Csaba lelkészi fő­jegyző, szombat este Udvardy György érsek és Berkes Péter plébános egyházi vezetők vezetésével celebrálják az istentiszteletet és a szentmisét.

A szombati szentmise alatt a zenei szolgálatot Szilas Imre zeneszerző és orgonaművész vezetésével az AcCordis zenekar adja. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti. A szervezők célja egyfelől, hogy az érkező családok, fiatalok az egyházi könnyűzenén keresztül lelki töltődéssel térhessenek haza, másrészt a fiatal közösségek megszólítása és a könnyűzenén keresztül a lelki épülésük segítése.